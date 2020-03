Juhtkiri: katseaja lõpp

Donald Trumpil on nüüd väga keeruline selgitada, miks oli 2018. ­aastal vaja koondada Valge Maja epideemia­pealiku ja terve tema ­meeskonna ameti­kohad. Keeruline on selgitada, miks ütleb USA valitsuse allergiate ja nakkushaiguste instituudi juht, et maailma rikkaima riigi testimissüsteem on läbi kukkumas. Testimisvõimekuse puudujääke ei olnud USA pandeemiamudelites arvestatud, mistõttu pole võimalik öelda, kui traagiliseks olukord seal areneb.

On tähtis teada, kas terviseametil oli tõepoolest juba veebruaris prognoos, mis näitas võimalikku eksponentsiaalset haigusjuhtumite arvu kasvu. Kui see vastab tõele, on väga raske õigustada otsust Saaremaa võrkpallimängule roheline tuli anda. Kui sellist uuringut polnud, tekib usalduse küsimus teistpidi. Usaldus niivõrd suurt kriisi lahendava ameti vastu peab igal juhul olema. Kindlasti on terviseametis palju inimesi, kes on endast viimastel nädalatel kõik ­andnud. Neile kuulub kogu ühiskonna tänu. Mis puutub aga lõppvastutajatesse, siis tuleb tõdeda, et olukord on kestnud piisavalt, et igaühe head ja vead ära näha. On aeg otsustada, kes on selles sõjas meie kindralid.