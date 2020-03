Martin Mölder: viirus mõjutab küsitlustulemusi

Tellijale

Viimase nädala jooksul on välja tulnud kolm erakondade reitingute tulemust, mis näitavad võrdlemisi erinevat pilti. Norstati viimaste reitingute järgi on Keskerakond tublisti toetust kogunud, samas kui Reformierakonna ja EKRE toetus on viimastel nädalatel järjepanu vähenenud. Turu-uuringud ja Emor näitavad aga EKRE toetuse kasvu märtsis ning Keskerakonna toetuse stabiilsust või kerget langust. Kuidas neid erinevusi hinnata, kelle tulemused on kõige usaldusväärsemad?