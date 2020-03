Andrus Karnau: kümme kaotatud aastat

Tellijale

Neid ridu kirjutades seisab majandusuudiste portaali Bloomberg esiküljel pealkiri, et Hispaania arstid peavad valima, kel lasta elada ja kel surra. Itaalia arstid on sellise valiku ees juba seisnud. Valitsusele esitatud prognoosi järgi jõuab Eestis intensiivravi vajavate koroonaviiruse käes kannatavate inimeste hulk paari nädala pärast 200–300ni. Pole välistatud, et ka Eesti meedikuil tuleb millalgi hakata tegema traagilisi valikuid. Majanduse käekäigust kirjutada paistab üpris mõttetu. Tähtis on ainult see, kas tervishoiusüsteem saab hakkama.