Endine töötaja: terviseameti ebapädevus hüüdis tulles

Mõni päev tagasi pakkus endine keskerakondlane Evelyn Sepp raadiosaates «Olukorrast riigis» sotsiaalminister Tanel Kiigele, et too võiks teha eesti rahvale heateo ja paluda terviseameti juhatajalt lahkumisavaldust. «Ükski kindral ei juhi sõda, kes ei saa oma tööga hakkama, ja sõjas ei ole see koht, kus antakse inimesele harjutamise võimalus,» ütles Sepp ning märkis, et terviseameti peadirektori Merike Jürilo jätkamine kasvõi päeva võrragi tähendab tema silmis riigi jaoks täielikku katastroofikurssi.