Rahvamassid Sportlandis: torm enne vaikust

Kolmapäeva õhtul avaldati sotsiaalmeedias fotod, millelt oli näha Lõunakeskuse Sportlandis kriisiolukorra ajal toimuv mäsu. Nimelt otsustas poekett välja tulla ulatusliku sooduskampaaniaga, nii veebipoes kui ka tavalistes poodides. See meelitas kauplustesse suurel hulgal inimesi, vaatamata sellele, et teisipäeva õhtul oli valitsus teinud uued korraldused: avalikus kohas tohib koos viibida vaid paarikaupa ja teiste inimestega tuleb vahet hoida vähemasti kaks meetrit.

Eile palus Sportland sotsiaalmeedia vahendusel oma vastutustundetu käitumise eest vabandust ning kinnitas, et sulgeb koroonapandeemia olukorras kõik oma füüsilised kauplused, kuni riigilt tuleb otsus, et tavaline elu võib jätkuda. Sportlandi omanik Are Altraja täpsustas, et praegune olukord on uus kõigi jaoks ning ka ettevõtjad pole robotid, vaid inimesed, kes kahjuks võivad teha vigu. «50-protsendilise soodustuse pakkumine oli soov aidata omalt poolt kaasa inimeste ebakindluse foonil spordivõimaluste jätkumisele,» selgitas Altraja soodusmüügi tagamaid, kuid kinnitas samas, et kindlasti oli selle tavapoodidesse laiendamine viga.