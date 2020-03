Tellijale

Ometi on paar viimast nädalat muutnud maailma rohkem kui paljud pikad aastad enne seda. Mida koroonakriisist õppida, kuidas see meid muudab, kuidas Eesti on hakkama saanud, sellest rääkis Lauristin Arterile telefoniintervjuus, mis toimus 21. märtsil.

See, et praegu ei saa nii väga väljas joosta – minusugused on määratud riskirühma ja kõik valvavad, et me väljas ei käiks. Minu oma pere noorem põlvkond jälgib, et vanaema püsiks kodus. Seda mõnusam on mul kodukontoris tööd teha.