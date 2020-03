Vikerkaar loeb. Keegi ei tea kasutu kasulikkust

Tellijale

Jutustaja on veidrikust pensionär Janina Duszejko, endine­ insener, nüüd kohaliku kooli­ inglise keele õpetaja, astroloogiahuviline, vegetaarlasest loomaõiguslane, kellel on iga maailmaasja kohta oma imelik seisukoht. Ta pole kuigi seltskondlik, aga ka mitte erak. Üks neist, kellega ta läbi käib, on noor arvutimees Dyzio, kelle huviks William Blake’i tõlkimine.

Raamatu originaal ilmus 2009. aastal ja see tundub olevat kirjutatud kerge käega, otsekui lõõgastava hingetõmbena Tokarczuki suuremate ja ambitsioonikamate romaanide vahel. Ühes intervjuus on autor selgitanud, et kirjutas krimiloo, sest tal olnud kirjastusega leping kahe raamatu peale. Ja kui juba krimiromaan käsile võtta,­ olnuks aja ja paberi raiskamine pühendada kogu lugu üksnes mõrvari väljaselgitamisele. «Seega otsustasin panna teosesse ka loomaõigused ning loo teisitimõtlevatest kodanikest, kes avastavad, et seadus on ebamoraalne, ning hakkavad uurima, kui kaugele nad saavad seaduse eitamise teel minna.»