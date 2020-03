Houellebecq nagu Coca-Cola

Tellijale

Nagu kaubanduskeskusi­ ja lennujaamu ja muid selliseid anonüümseid transitiivseid tsoone on sotsioloogid nimetanud mittekohtadeks, võiks Houellebecqigi kohta niimoodi öelda. See on üks ja küllaltki levinud viis kirjeldada tänapäeva maailma ning kuna selles on fataalsust, on selles ka kergust. Houellebecq on kergelt loetav kirjanik. Ilmselt on küsimus maitses, aga kuidagi hindan Houellebecqi külma, ja nagu üks mu sõber märkis, vist ka kõrki joont. Äkki võib tema kohta siis öelda, nagu Andy Warhol ütles Coca-Cola kohta, et kõik on ühesugused ja kõik on head. «Serotoniin» on selle kõige juures vast impressionistlikum ja lüürilisem kui su järjekordne Houellebecq, selles on mingisugust õhkulahustuvalt lunastuslikku potentsiaali.