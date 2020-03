Mihhail Lotman: koroonaviirus kui meie ajastu katk

Tellijale

Epideemiate, loodusõnnetuste ja muude kataklüsmidega kaasneb tavaliselt kuulujuttude ja vandenõuteooriate laviin, kusjuures nii mõnigi kord on tegu omakasupüüdlike aktsioonidega, ning Covid-19-pandeemia ei ole erand. Nii internetis kui ka telefoni teel pakutakse koroonaviiruse vaktsiine või imerohtu. Aktiveerunud on parateadlased; kui uusi ennustusi ei tule, otsitakse välja vanad prognoosid, mis ennustavad «täpselt» tekkinud olukorda. Näiteks võis lugeda, et Igor Mang on erakordse täpsusega kirjeldanud praegusi sündmusi; kirjeldust lugedes aga selgub, et selles pole ühtegi sõna viiruse kohta. Igor Mangi prognoosid sisaldavad pea igal aastal ebamääraseid kataklüsmiennustusi, minu mälu järgi on ta vähemalt kaks korda maailmalõppu ette kuulutanud. Siia lisanduvad muidugi ka Vanga ja Nostradamus, kelle ennustustes näiteks katku kohta võib nüüdse olukorra kirjeldust näha vaid väga suure soovi korral. Praegust olukorda on igasugu ettekuulutajatest palju paremini «ennustanud» mitmed ulmekirjanduse teosed, aga ka filmid ja arvutimängud. Need on küll lihtsalt narratiivid, aga ka ennustajate tekstidesse tuleb suhtuda kui narratiividesse.

Muide, Nostradamust ja katku on tõepoolest põhjust meenutada, kuna esiteks on Covid-19 ja musta surma epideemia vahel paralleele juba tõmmatud ning teiseks olid tal endal katkuga kõige otsesemad suhted. Mis puutub aga paralleelidesse katku ja Covid-19 vahel, siis on need osaliselt õigustatud – mõlemal juhul on tegu pandeemiaga ja kummagi epideemia ajal ei olnud nendele haigustele toimivat ravimit. Mõlemal juhul on tegemist ülimalt nakkava ja kiiresti leviva haigusega. Kuid on ka selged erinevused. Neist kõige tähtsam on, et Covid-19 pole katk. Selle suremus on suurusjärgu võrra väiksem kui katkul (suremus kõigub riigiti ja regiooniti, alla ühe protsendi Lõuna-Koreas ja kümme protsenti Iraanis ja veel mõnes regioonis, kus andmetesse tuleb suhtuda ettevaatlikult: võimalik, et diagnoositakse üksnes raskes seisundis haigeid). Teiseks on teadmised haiguste leviku ja vältimise kohta kõvasti edasi arenenud.