Rein Järlik: Eesti õiguslik tee vabadusele

23. veebruaril 1990 informeeris Ülemnõukogu oma otsusega NSV Liidu Rahvasaadikute Kongressi deklaratsioonist «Eesti riikliku iseseisvuse küsimuses», mille Eesti NSV kõigi tasandite rahvasaadikute täiskogu Tallinnas 2. veebruaril 1990 vastu oli võtnud, ning tegi ettepaneku alustada ametlikke läbirääkimisi NSV Liidu ja Eesti NSV vahel Tartu rahulepingu kehtivusele rajaneva Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise üle de facto.

Need aktid olid vastu võetud enne meid, kolm neist seadsid eesmärgiks taastada Eesti Vabariik rajanevana 1920. aasta Tartu rahulepingule, seega õigusliku järjepidevuse alusel. Meil tuli neist aktidest edasi minna. Nii et 11. märtsil oma esimesele istungjärgule kogunenud Eesti Kongressil polnud meile selles, mida me Toompeal tegema peame, küll enam midagi ütelda.

Meie tee vabadusele polnud ohutu

Eesti Kongressi valimised pidid algama 24. veebruaril 1990. Pole kahtlust, et Moskvas hoiti arenevatel sündmustel väga valvsalt silma peal, ja oleks lapsik arvata, et seal oleks rahulikult pealt vaadatud, kuidas ühes liiduvabariigis nõukogude võim kukutatakse ja võimu haarab mingi mitteformaalne rühmitus. Oleme ju mõnegi inimese meenutustes tabanud kahetsust, et Eesti Kongress 11. märtsil võimu ei haaranud ning Eestit iseseisvaks ei kuulutanud, nagu seda tehti Leedus. Kahjuks unustatakse ära, et Leedu NSV Ülemnõukogu oli sellel ajal legaalne kõrgeim riigivõimuorgan, Eesti Kongress aga seisis väljaspool nõukogude võimu, seega ka väljaspool seadust. Leedule kehtestas Moskva kohe majandusblokaadi, Eesti Kongressi tõus võimule aga oleks väga tõenäoliselt tähendanud sõjalist sekkumist eriüksusega Alfa (korraldas verevalamise Vilniuses jaanuaris 1991) ja eriolukorda, ning hirmus mõeldagi, mis meie iseseisvuslootustest siis oleks saanud. Õnneks läks teisiti.

1990. aasta esimestel kuudel teatasid Eesti Vabariigi Kodanike Peakomitee liikmed korduvalt, et Eesti Kongress valitakse mitte seadusandliku koguna, vaid kodanike esinduskoguna. Mida arvas sellest kõigest rahvas? 15. veebruaril 1990 võisime Päevalehest lugeda Mainori avaliku arvamuse uuringute keskuse korraldatud 979 inimese küsitluse kokkuvõtet: Siduvate otsuste vastuvõtmiseks Eesti tulevase riikliku staatuse küsimuses ei ole Eesti Kongressil avalikkuse mandaati. Ainult 26 protsenti küsitletutest leidis, et Eesti staatuse küsimuse peaks otsustama Eesti Kongress.

Uus küsitlus korraldati vahetult enne Eesti Kongressi valimisi. Seegi näitas, et 45 protsenti eestlastest ootas Eesti Kongressilt Eesti iseseisvustahte deklareerimist, ei enamat. Neid, kes Eesti Kongressis lootsid näha Taastavat Kogu, oli ainult 27 protsenti. Aga koguni 65 protsenti eestlastest leidis, et Eesti poliitilise staatuse lahendamine on kõige olulisemaks ülesandeks just Ülemnõukogule. Ja eestlaste arvamus oli ju Eesti kodanike arvamus. Päris kindlasti analüüsiti nonde küsitluste tulemusi ka Moskvas, kus võidi järeldada, et kuna rahvas ei näe ega toeta Eesti Kongressi võimuorganina, polegi ohtu karta. Ilmselt päästis see meid ka drakoonilistest vastuabinõudest.