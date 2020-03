EKI keelekool: silma nähes, kõrva kuuldes, käe katsudes

Tellijale

Sõnaühendi kõrval, kus nimisõna on kaasaütlevas käändes, võib olla ka liitsõna, mille esiosa on omastavas: silmanähtav, ka kõrvakuuldav (kuid küll mitte käekatsutav). Kas tuleks kõne alla ka nimetav kääne? Tõsi ta on, paljude arvates on silmnähtav niisama hea või veel paremgi sõna kui silmanähtav. Sõnaraamatukoostajate tekstikorpus annab orientiiriks sagedusarve: silmanähtav 1000 ja silmnähtav 1600, silmanähtavalt 2600 ja silmnähtavalt 4700. Kust see nimetav esiosa tuleb? Ons seda ka teiste puhul?