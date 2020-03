Maris Kuperjanov: pandeemia elukaar internetimeemides

Tellijale

Saime uuest koroonaviirusest teada 13 nädalat tagasi. Kuigi puhang on alles alguses ja teadmised viirusest SARS-CoV-2 ja selle põhjustatavast haigusest Covid-19 täienevad iga päevaga, on suur infotulv ja puhangu kiire eskaleerumine olnud viljakaks aluseks temaatilise folkloori levikule. Saame jälgida meeme, nii inimlikust veast või teadmatusest tingitud kui ka pahatahtlike eesmärkidega valeuudiste levikut, vandenõuteooriaid ja muid narratiive, mis tihti epideemiatega kaasas käivad, kusjuures nende mõju ühiskonnale võib olla halvavamgi kui haigus ise. Mitmed motiivid ja süžeed on ammutuntud ja universaalsed, kerkides selliste olukordade tekkimisel taas esile. Teadusarhiiv EFITA alustas koroonafolkloori kogumist jaanuaris, kui teema aktuaalseks muutus.