Digikultuur. Sotsiaalmeedia – täiuslik või täiesti rikkis?

Tellijale

Samas on sotsiaalmeedia võimendusega korda saadetud suur hulk kurja. Kõige värskem näide on koroonaviirusteemaline infokorratus. Kahjutumad näited on Veneetsia kanalites väidetavalt ujuvad delfiinid või Yunani maisipõllul magavad purjus elevandid. Pandeemiaaegse korra hoidmise seisukohast märksa ohtlikumad on aga väited, et Austraalias ja Ameerika Ühendriikides ahnitsevad Aasia päritolu inimesed kaupu kokku. Võts, võts, kallale neile. Pst, kliki siia, osta vaktsiini, mul on. Kõik need lood on täielik jama. Ka kohalikke näiteid on küllaga: Tallinna ei kavatsetud lukku panna, MMSi joomine ei aita endiselt millegi vastu, elekter pole katkenud ega raha automaatidest kadunud, ehkki vastavasisuline info liikus Facebooki kasutavate eestimaalaste seas tõhusamalt kui viirus vanadekodus.