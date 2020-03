Reet Hiiemäe: läbi epideemiate kanduv rahvapärimus

Tellijale

Inimlik hirm ja ebakindlus on ajendanud usundiliste nähtuste esilekerkimist juba tuhandeid aastaid. Inimloomusele on omane ohu ja hirmu vastu võitlemine, püüd neid vähendada või tõkestada ning see eesmärk väljendub ka ajaloolises epideemia- ja muus kriisipärimuses. Kultuuriuurijad on tõdenud, et epideemiatega seoses kerkib alati esile ka nendega seotud emotsioonide, ideede ja jutusüžeede nakkusesarnane levimine. Näiteks kasutab sotsiaalteadlane ja antropoloog Dan Sperber terminit «ideede epidemioloogia», mõeldes selle all, et sarnaste fenomenide käsitlemisel ilmnevad pärimuses teatud universaalsed jooned; samuti aktiveeruvad iga uue kunagisega sarnase ohu korral taas juba äraproovitud kaitsevõtted.

Eelkõige just möödunud sajanditel miljoneid inimesi tapnud katkuepideemiad ja nendest jutustamine on puudutanud suuri rahvamasse ja on alust väita, et need on mõjutanud rahvausundilist ja religioosset maailmanägemust Euroopa maades, kaasa arvatud Eestis, rohkem kui ükski teine haigus ajaloos – õigupoolest on nende resonants selgelt täheldatav ka n-ö moodsate epideemiatega seotud mõtestamisviisides. Uute nakkuste ja ajalooliste katkuepideemiate paralleele rõhutavad muuhulgas meediakajastused, produtseerides kommentaare nagu «Koroona on moodsa ajastu katk» või «Kliimasoojenemine toob tagasi tuhandeid aastaid kadunud nakkushaigusi».