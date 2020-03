VTB Ühisliigas ei määrata paremusjärjestust

«Kui piirid on suletud, ei saa meeskonnad saalides harjutada ja klubid peavad välismängijad koju saatma. Praeguses olukorras pole mõtet edasi mängida,» lausus VTB Ühisliiga peadirektor Ilona Korstin liiga kodulehekülje vahendusel.

«Arvestades koroonaviiruse puhangut Euroopas ja kogu maailmas, on palju olulisem tagada mängijate, nende perede, klubide töötajate ja muidugi fännide turvalisus. Nüüd peavad kõik klubid ja liiga tegema kõik endast oleneva, et tekkinud olukord ei mõjutaks VTB Ühisliiga järgmist hooaega. See algab planeeritud ajal,» lubas Korstin.