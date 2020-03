Itaalia liiga mõtleb 16 meeskonnaga play-off’ile. Vene: vahepeal unistati trennide jätkamisest

Kolmapäeval peetud kõrgliigaklubide videokonverentsilt sai ajaleht La Gazzetta dello Sport teada kaks tähtsat asja. Esiteks otsustati, et kui hiljemalt 16. mail ei saa uuesti harjutama hakata, siis hooaeg katkestatakse. Juhuks kui hooaega saab jätkata, töötatakse mitme stsenaariumi kallal.

Teine ja huvitav teade seisneb selles, et ei välistata «mega» play-off’i korraldamist, kuhu kaasatakse 16 meeskonda. Serie A-s osaleb teatavasti 17 meeskonda, mis tähendaks, et ainult selge punane latern, Henri Drelli koduklubi Pesaro jääks edasisest kõrvale.