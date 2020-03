Terve mõistuse kehastaja

Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) pikaajalisim liige Dick Pound (78) ütles juba 25. veebruaril, et Tokyo olümpiamängude ärajäämine või edasilükkamine on reaalne oht. Toona oli kanadalane arvamusel, et pigem jäävad mängud ära, kuid hiljuti selgus, et olümpia lükatakse aasta võrra edasi.