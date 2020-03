Spordikröösuse prohmakas

Are Altraja FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Samal ajal kui valitsus manitseb inimesi koju jääma, tegi spordi- ja vabaajakaupu müüv kaupluste kett Sportland kampaania, mis tõi nad kauplustesse. Selge, et pea kõigi kaupmeeste käive on kriisiolukorras drastiliselt langenud. Me oleme aga selles olukorras kõik koos ja inimeste tervis peab üles kaaluma kõik teised huvid.