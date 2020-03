Eesti Energia juht Hando Sutter ütles, et põlevkivist õli tootmine on konkurentsivõimeline veel vähemalt paarkümmend aastat. FOTO: Madis Veltman

Valitsus annab Eesti Energiale 125 miljonit eurot, et energiahiid saaks ehitada uue põlevkiviõlitehase. Rohelised ja opositsioon leiavad, et selline otsus on vastutustundetu ja raha võinuks suunata pigem töötukassa palgatoetuseks.