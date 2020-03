Tellijale

Veeteede ameti peadirektor Rene Arikas ütles, et hea tõestus meretranspordi tähtsusest kriisiolukorras on Tallinki erireisid lõksu jäänud Eesti inimeste kodumaale toomiseks, kui riigipiirid reisijatele ning väikesõidukitele pandi kinni. Piirikontrollide ja lennuliikluse vähenemise tõttu on raskendatud ka kaubavedu, mis meritsi aga toimib.