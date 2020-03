Tellijale

Eile teatas rõivatootja, keda rahvas tunneb eestkätt Baltmani, Ivo Nikkolo ja Montoni brändi kaudu, et on lühikese ajaga sattunud suurtesse makse­raskustesse. «Koroonaviiruse puhang meie põhiturgudel Eestis, Lätis ja Leedus on langetanud radikaalselt rõivaste müüki,» tunnistas Baltika juht Mae Leyrer.