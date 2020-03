Tellijale

Eesti kriisijuhtide tegevust viimasel paaril nädalal saab kindlasti ka kiita. Peaministri sõnumite selgus on paranenud. Hankeid pandi eest vedama minister Jaak Aab ning ametisse seati hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popov. Ilmselt ongi nemad mõnda aega ka avalikkusele koroonakriisi esindusnäod. Samuti on kiiduväärne, ent tegevustes siiski veel poolik see, et laialdasemalt on kaasatud omamaised teadlased ja seejuures mitte ainult viiruste uurijad.