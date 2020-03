Karm rikkumine: koroonahaige šoppas suures toidupoes

Tellijale

Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna juht Annika Kapp kinnitas, et eile oli nende vallas elav viirusega nakatunu Rakveres toidupoes, naist nägid seal oma valla inimesed, kes tunnevad teda väga hästi. «Seal pole võimalust, et inimene aeti segamini,» lausus Kapp. «Rääkisin ka perearstiga, kelle sõnutsi pole inimene terveks tunnistatud, ta ei tohi väljas liikuda. Inimene on nii sotsiaaltöötajatele kui ka perearstile öelnud, et ta pole nendel nädalatel kodust väljas käinud. Tegelikkus on see, et ta on väljas liikunud,» lisas Kapp, kelle sõnul tuli Aseri piirkonnas elav haige kahe nädala eest reisilt.