Kuidas koroonaviirust ära tunda? Ja teised korduma kippuvad küsimused

Kuidas viirus levib?

Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt lähedasel kontaktil nakkuskahtlase inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid, eelkõige köha.

Samuti on võimalik levik pindade vahendusel. Näiteks kui haige inimese köhimisest on viirust sisaldavad piisad pindadele sattunud ja terve inimene korjab need käega üles ning katsub omakorda enda nägu.

Üks haige võib nakatada 2–4 isikut. Võrdluseks: gripi korral on see arv umbes 1,3 ja leetritel 12–18.