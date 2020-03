Jelena Skulskaja: lähme õige vanadekodusse külla plüüskarule

Tellijale

Vaevalt jõuti pandeemiast teada anda, kui Jan Kaus (üks loomu poolest minuga kõige enam kokku sobivaid poeete) tõttas veel sulgemata raamatupoodi. Sugugi mitte seepärast, et tal oleks raamatuid vähe – vastupidi, tema kodu on raamatuid pungil täis –, ega ka mitte seepärast, et tal polnuks kodus enam ühtegi raamatut, mida ta ei oleks lugenud – vastupidi, kaugeltki kõike pole ta jõudnud lugeda –, vaid seepärast, et kui osta neiks päeviks raamatuid, siis kinnitad sellega, et elu põhiväärtused pole muutunud.

Just see Jan Kausi retk raamatupoodi tuletas mulle meelde ühe Jorge Luis Borgese viimase pajatatud loo: ta oli juba vana ja peaaegu täiesti pime (Janil on selle eani veel oma nelikümmend aastat), aga nautis raamatute ostmist, silmitses raamatuselga, libistas sõrmedega üle kaante, kaalus käe peal ja hingas sisse raamatu hõngu – seda kordumatut lõhna, mida tunned käte vahel olevast raamatust, aga mitte arvutiekraanilt.