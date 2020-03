Linn valis manitsevas kampaanias terava joone

Reklaamplakatid kannavad nii pildiliselt kui tekstiliselt jõulisi sõnumeid, mis peavad meelde tuletama, et koroonaviirusest põhjustatud haigus võib olla väga ohtlik. Sõnumitele, nagu «Kelleta sa oled nõus elama?», «Väljas oled sa ohtlik. Mitu elu jääb sinu südametunnistusele?» ja «Iga viirusesse surnud inimene oleks tahtnud perega kodus olla. Miks sina ei taha?», on lisatud manitsus püsida kodus, nagu eriolukorras on palutud.

Piltidelt vaatavad vastu tuntud monumentide töötlused. Nii näiteks on ühel asendatud Küüni tänaval asuva isa ja poja skulptuuril mehe figuur hauakiviga, mis kannab surmadaatumina käesoleva aasta arvu. Teisel pildil on sama lahendust kasutatud suudlevate tudengite purskkaevu kujul.

Tartu kriisimeeskonda juhtiva linnapea Urmas Klaas möönis, et kampaania võib šokeerida, kuid hindas praeguses kriitilises olukorras sellise lähenemise vajalikuks. «Näeme iga päev, kuidas inimestele ei ole ikka veel jõudnud kohale arusaam, et oma hoolimatu suhtumisega võivad nad ohtu seada kaaslinlaste elu. Soovime oma kampaaniaga sellest ignorantsusest läbi murda,» lausus linnapea.

Klaas täpsustas, et kampaania on suunatud just nendele inimestele, kes viimastel päevadel on vastutustunde minetanud ja käinud möödapääsmatu põhjuseta avalikes kohtades hulgakesi või läinud kaasa ostupaanikatega.