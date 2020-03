Puitmajatootja: head kriisi ei tohi raisku lasta

Tellijale

Suurim kitsaskoht on see, et me ei saa oma peamistel turgudel maju püsti panna, kuna enamik riike on sisuliselt karantiinis. Meie toode – puitmaja – on nüansirohke ja eeldab, et me läheme seda asukohariiki üles panema. Seetõttu on projektide täitmine venima jäänud ja isegi teadmata ajaks edasi lükkunud. Mis tähendab omakorda, et raha saamine võib hilineda või suisa kinni jääda.