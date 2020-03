Kirjanik tapab Tallinna parkides noori naisi

Tellijale

Uurimine on ummikus. Korrapärasus mõrvade sageduses kaob, mõrvari tegevusmuster muutub ootamatult siis, kui juhtumit asub uurima kogenud uurija Ottovar Lee. Kas pargimõrvar ja uurija on omavahel tuttavad? On see kättemaks? Kuid mille eest? Algab närvekõditav kassi-hiire mäng.