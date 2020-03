Tellijale

Näiteks kirjutas oma kogemusest lehelugeja, kes kasutas Omniva kulleriteenust, et teises linnas elavale 67-aastasele ja füüsiliselt nõrgale ämmale toidumoona saata. Saadetud pakk kaalus kirjutaja sõnul üle 20 kilogrammi ja saatmisel eeldas ta, et kuller toimetab paki kortermaja neljandal korrusel elava ämma ukse taha. Nii see siiski ei läinud ja kuigi kullerilt sai paki üles viimist eraldi palutud, saadi vastus, et eriolukorras ei sisene Omniva kullerid hoonetesse – ei era- ega kortermajadesse. Ämm sai toidupaki lõpuks kätte naabrile külla tulnud poja abiga.