RMK soovib minna kaitsealuse metsa kallale

RMK soovib, et riik kaitsealuste liikide elupaiku kaitse alt välja arvaks ja RMK saaks rohkem metsa maha võtta. FOTO: Ülle Harju

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) kavatseb hakata keskkonnaministeeriumi survestama, et riik osa kaitse­aluste liikide elupaiku kaitse alt välja arvaks ja RMK saaks rohkem metsa maha võtta. Põhjus on lihtne: majandusmets hakkab otsa saama ja RMK-l on raskusi soovitud raiemahu täitmisega.