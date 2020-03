Kiidjärve kuklaste kuningriigist on alles vaid riismed

Kui RMK aasta eest Põlvamaal Kiidjärve kuklaste raja ääres metsa raius ja looduskaitsjad seetõttu protestisid, siis väitsid nii RMK kui ka keskkonnaamet, et raie olevat sipelgate huvides. Nüüdseks on selge, et ümbruskonna kuklased said ikkagi hävitava löögi.