Covid-19 põdenu: surmahirm oli füüsiline ega unune

Mis on saanud esimestest koroonaviirusega nakatunutest? Saaremaal toimunud Kuressaare võrkpallimängudest ja paar päeva hiljem aset leidnud Saaremaa Mullifestivalist on möödas üle kolme nädala. Nendel üritustel nakatunutest lõviosa on jõudnud Covid-19 haiguse tänaseks läbi põdeda. Enamik neist on noored ja keskealised inimesed ja nende kogemused on väga erinevad – meeletust peavalust, palavikust ja kuivast köhast kuni lämbumistunde, kõhuvalu ning maitse- ja lõhnameele kadumiseni. Mitu inimest, kes haigestusid samal üritusel, on siiani haiglaravil. Osad Postimehega rääkinutest kinnitavad, et raskete haigussümptomite ja teadmatuse tõttu valdas neid paanika ja hirm, millele abi polnud kuskilt saada. Läbipõdenud kinnitavad kui ühest suust – see on ohtlik haigus ka noortele, aga püüdke jääda rahulikuks!