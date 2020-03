Ene-Margit Tiit: kuidas e-poest toit kätte saada?

Tellijale

E-kaubandus on üks olulisi tahke, mis jõuab üleüldisest ­e-majandusest iga inimeseni. Tavatarbijale pole nii tähtis, et ta saaks mitmesuguseid esemeid soodsamalt välismaalt, eriti Hiinast tellida, vaid tähtis on saada igapäevakaupu ka poodi minemata.

Pole päris täpne, võidakse mind parandada – Selver ju pakub ka kojuvedu. Sellega on lugu nii, et olen korduvalt proovinud tellida ja toppama jäänud sammu juurde, kus tuleb märkida tarneaeg – kõik ajad eelolevaks kümneks päevaks (nii palju neid tabelis on) on kinni.