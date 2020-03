Tarmo Pikner: koos koroonavankrit vedama

Tellijale

Täiesti loomulik ja lausa vajalik, et kriisivalitsus saab pihta nii vasakult kui ka paremalt. Mida rohkem eriarvamusi tuleb – ja jumala selge, et eri suundadest tulevad erinevad arvamused –, seda rohkem on valitsusel valida, mida otsustada ja teha. Niisiis, kui mikrobioloogiline olukord on segane, peaks poliitmaastik olema igati klaar. Aga kas ikka on?