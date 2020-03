Aimar Altosaar: arstide kaitsel

Arstiks ei saada lihtsalt, selliseid ameteid teisi ei olegi, kus tuleb kümme aastat õppida ja praktiseerida, et saada oma erialal täistunnustus. Peame loomulikuks, et arstid õpivad pidevalt juurde. Seda on vaja, kuna inimesed usaldavad nende kätte oma elu ja tervise, ning tahame olla kindlad, et meie ravijad oskavad kasutada arstiteaduse parimaid saavutusi.

Kuid ka arstid ei suuda hetkega kõiki haigestunuid aidata, kui algavad üleilmsed epideemiad. Selleks ei saa keegi valmis olla, kuid nõu, kuidas käituda haigestumise vältimiseks, saavad kogenud tohtrid jagada. Seda tehaksegi.

Kõigi Eesti arstide, sh perearstide töökoormus ja vastutus on praegu järsult kasvanud. Ühiskond vaatab nende otsa ja ootab vastuseid. Perearstide seltsi juhid jagavad pressikonverentsidel, raadios, teles ja sotsiaalmeedias väsimatult infot ja vastavad küsimustele, seda tehakse oma pingelisemaks muutunud arstitöö kõrvalt. Võime olla tänulikud, et meil on sellised arstid!

PÄEVA KOMM On hea aeg tõsta oma rahvuslikku lugupidamiskultuuri, sest hea sõna ja avalik tunnustus ei koorma riigi ega kellegi isiklikku kassat, kuid toob ühiskonnale suurt kasu.

Arstid kaitsevad meid, kuid kes kaitseb arste? Nakkuse eest, mis võib tabada neid nagu kõiki teisigi? Kui meie võime olla isoleeritult kodukontorites, siis arstidel on ka kõiki ohutusvahendeid kasutades suurem võimalus nakatuda. Kes kaitseb neid poliitikute lubaduste ja ametnike läbimõtlematute korralduste eest, mis võib nende töökoormust veelgi tõsta? Patsientide eest, kes nõuavad testimist ka siis, kui näidustusi ei ole? Polkovniku leskede või pahatahtlike isetarkade eest, kes süüdistavad neid rumaluses või näevad igas ratsionaalses soovituses ja teaduspõhises nõuandes kurje sepitsusi?