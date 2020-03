Itaalia viroloogi Pier Luigi Lopalco sõnum oli ühene: «Ainus vaktsiin, mis praegu on koroonaviiruse vastu olemas, on jääda koju.» Itaalia näib olevat seda mõistnud, kuid paratamatult toob see kaasa teise, mõne aja pärast saabuva viiruse, mis laastab majandust. Karantiini pikendamine aitab küll peatada viirusnakkuse levikut, kuid mõjub halvasti vaesusnakkusega võitlemisele.