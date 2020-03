Triin Remmelgas: lihasöömise kahjud võimenduvad

Tellijale

Praeguse elukorralduse valguses tundub toitumisharjumustest rääkimine midagi, mis võib oodata. Ometi pole ju viirus põhjustatud meie kehvast menüüst. Kuid aeg, mil kogu maailm on pausil, on meile avanenud võimalus vaadata oma külmkapi sisu üle mõtestatumalt kui kunagi varem. Saame endalt küsida: kas minu toit tagab minu ja minu pere tervise?

Oleme Eesti ühiskonnana olukorras, kus tervislik toidupüramiid on pööratud pea peale. Piisavas koguses puu- ja juurvilju, mis on tervisliku toidulaua alustala, sööb vaid 2,2 protsenti kogu Eesti elanikkonnast. See tähendab, et peaaegu keegi meist ei tarbi piisavalt toidugruppe, mis on hädavajalikud meie immuunsüsteemi, südametervise ja seedimise normaalseks toimimiseks.