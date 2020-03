Herman Kelomees: kartulikoored 2020

Omal ajal olime valmis kartulikoori sööma, kui saaks ainult vabaduses elada. Vähemalt on väidetud, et kusagil olevat nii väidetud. Kuigi pole tänaseni selge, kellele see mõte kuulub, on see tänaseni saatnud kirjeldusi Eesti iseseisvuse taastamise ajast. Mina olin sel ajal väike laps ega oska kahte kriisi võrrelda, eriti kuna praegune alles algab.