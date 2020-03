Mis asi on e⁻lektron?

e⁻lektroni eestvedaja Maike Lond Malmborg ütleb, et maailma tabanud koroonakriis sunnib väga konkreetselt oma mugavuspositsioone revideerima ja enda käest küsima, et kas sa päriselt ka arvad, et sellist asja on praegusel ajal vaja teha? Fotol koos e⁻lektroni teise eestvedaja Taavet Janseniga. FOTO: Mihkel Maripuu