Tellijale

Nimelt nägid Postimehe usutletud kaks suurt liblikasõpra-looduspiltnikku Urmas Tartes ja Ain Piir tänavu esimesena lendamas lapsuliblikat. See liblikas on värvilt kirgaskollane. Vanarahvas on kevadel esimesena nähtud liblika järgi ikka tulevast suve ennustanud: kes näeb esimesena kollast liblikat, sellel arvatakse tulevat kena suvi. Kellele juhtub ette kirju liblikas, sellel tuleb elamusterohke, mitmekesine suvi. Valge liblikas ennustab rasket, must liblikas aga kurba suve.