Trev-2 Grupi juht Sven Pertens ütles, et seni pole tee-ehitus võrreldes näiteks turismiga väga palju pihta saanud, kuid käsud-keelud vähendavad nendegi töö efektiivsust. FOTO: Mihkel Maripuu

Eesti ehitajad kardavad, et varsti saab neil töö ja leib otsa. Et mitte päris käed rüpes istuma jääda, loodetakse, et riik kougib sahtlitest välja kõik teede, lasteaedade ja spordihoonete ehitusprojektid ning asub hoogsalt tellima.