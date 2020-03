Miles Davis: rahutu muusiku portree

Tellijale

Miles Davise muusika toimes (uuesti) veendumiseks piisab muidugi, kui seda lihtsalt uuesti kuulata – tänapäeval on see interneti abil hõlpsasti võimalik. Võtke näiteks kõigi aegade parimaks džässialbumiks nimetatud «Kind of Blue» või «Sketches of Spain» või hilisemad «Bit­ches Brew» ja «On the Corner». Muidugi on sellisel lähenemisel ka omad ohud: Davise ulatus on kohutavalt lai, tegemist oli muusikuga, kes pidevalt edasi liikus, otsis ning katsetas. Õieti saamegi rääkida mitte ühest, vaid mitmest Davisest, kel on teinekord üksteisega üsna vähe ühist. Miles Davis kui mitmus. Seda risoomi aitab mõneti korrastada Stanley Nelson Jr.-i uus dokfilm «Miles Davis: Birth of the Cool».