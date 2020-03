Vägivaldsed suhted võivad eriolukorras pingestuda

Spetsialistid tõdevad, et lähisuhtevägivald on kogu aeg meie ühiskonnas eksisteerinud ja eriolukorraga seoses ei ole pöördumiste arv veel kasvanud, kuigi oht selleks on olemas. «Teiste riikide kogemus (nt Hiina, USA, Itaalia) näitab, et karantiinis viibimine võib ühel hetkel siiski tekitada pöördumiste kasvu, ja see on mõistetav, sest vägivaldsed suhted võivad sellistes keerulistes olukordades veelgi pingestuda,» vastab Kink.

Albrant lisab, et nüüd hakkavad inimesed tasahaaval teadvustama, mis on lähisuhtevägivald, oma paarisuhet analüüsima, ja paljudele naistele tuleb oma suhet analüüsides šokina see, et nad on aastaid olnud vägivallaohvrid, seega tihtipeale keeldutakse isegi tunnistamast, et nendega on see tõesti juhtunud. «Igas eriolukorras kasvab risk naiste ja laste heaolule, kui nad on 24/7 vägivallatseja kontrolli all ning väljapääsu ei näe.» Albrant lisab, et ohvrid on harjunud tegema kõike nii, nagu vägivallatseja tahab, selleks et peres mingigi «rahu» oleks, seetõttu harjutakse tihti kannatustega.

Vägivaldsus kui uskumuste süsteem

Lähisuhtevägivalla kohta levib mitmeid müüte, kinnitavad spetsialistid. Albrant toob välja, et kahjuks arvatakse siiamaani, et vägivald on levinud peredes, kus tarvitatakse palju alkoholi, ning vägivaldsed mehed on head isad. Kink lisab, et sotsiaalkindlustusamet on levitanud teemakohast põhjalikku infovoldikut, millega saab tutvuda ka veebis. «Turvaline ja vaba elu: mida teha, kui kannatad lähisuhtevägivalla all». See tutvustab nii levinud müüte kui ka lahendusi.

Igas eriolukorras kasvab risk naiste ja laste heaolule, kui nad on 24/7 vägivallatseja kontrolli all.

Albrant leiab, et vägivaldsus on hoiakute ja uskumuste süsteem, probleem väärtushinnangute küsimustes. «Ei ole korrektne öelda, et konkreetne juhtum või kellegi käitumine muutis inimese vägivaldseks – vägivalla kasutamine teise suhtes on teadlik otsus teisele halba teha, et ise sellest kasu saada.»

Kink selgitab, et osa väärkohtlejate minevik näitab, et nad on pärit kodudest, kus on kokku puututud vägivallaga. «Nad on olnud otsesed kannatajad või näinud pealt vägivalda lähedaste suhtes.» Kink lisab, et turvalisuse puudumine lapsepõlves mõjutab inimese arengut ja tulevasi käitumismustreid ning suhteid.

«Lähisuhtevägivald on õpitud käitumine, nii et selle nägemine lapsepõlves võib tuua kaasa sama käitumismustri kordamise täiskasvanuna, kuid see ei ole reegel. Väärkohtlejad võivad olla siiski erineva taustaga ja ükskõik millisest kodust ning kodusest kasvatusest.»

Kink täpsustab, et ka suured negatiivsed elumuutused, vaimse tervise probleemid, sõltuvusainete tarvitamine või «mittetoimiv» suhe, kus puuduvad oskused toimetulekuks, võivad vägivalla vallandada. «Pikemat aega kestva vägivallamustri taga nähakse siiski enamasti tahtlikku ja läbimõeldud käitumist.»

Partneri enesehinnangu õõnestamine