Marati juht: saan hakkama ka masina ja leti taga!

Tellijale

Ajalooga Eesti asjadel on võlu. Hurraaga peale lendavad uustulnukad ei võida seda kunagi. Marat tundub kõrvalt vaadates nõukaaja saurus – kes ei mäletaks nende dresse, mida kandsid kõik Tallinnast Narvani? Või kunagist Marati pesu, mis pidi olema parim abinõu kandja vooruslikkuse valvamisel?

Nii dressid kui ka pesu on Eesti moemärgi valikus praegugi, samuti on hoolega alles hoitud kogu nostalgia. Kuid ajad on teised. Ajalooga märke on Eesti moekaardil vaid näputäis, nii on igaüks neist meile sama armas kui rukkileib või kamašokolaad.

Miks sa Marati moemärgi enda vedada võtsid?

Ütlen ausalt, kurb oli vaadata, kuidas võimas ja tuntud Eesti moebränd lihtsalt vedeleb maas ja selle võimalused on kasutamata. Toonane omanik Kristi Täht oli Maratiga päris hädas​, aga keegi polnud väga huvitatud ka. Siis tundsingi, et tuleb üles korjata, see on Eesti asi! Ehk paljuski patriotismist sai selline koorem kanda võetud.

Maratil on olemas ka see X-faktor, mis inimesi kõnetab. Ja kogemus näitab, et see läheb inimestele korda, annab jaksu edasi rühkida.

Oleme suutnud panna endaga ühte jalga käima hulga inimesi, kelle kõrvad Marati tagant isegi ei paista, aga nad on tõelised fännid nagu meiegi. Kasvõi Kaubamaja, kelle 60. sünnipäeva tooted on Maratis valminud. Me suudame inspireerida inimesi ja see annab lootust jätkata, aga ega ma muidugi ei oota kohe tänasest päevast suurt tasu selle töö eest.

Marat on sümbol ja moeäri karm kõikjal maailmas, kust tuli julgus?

Eks see on mul omamoodi kirg juba. Olen moemaailmas müügi ja turunduse peal olnud 15 aastat. Sangaris olen aastaid ja jätkan siiani, nüüd on üks kodumaine moemärk hoole all juures. Hästi suur tähendus on brändi olemasolul ja selle mainel.

Tagantjärele saan aru küll, kui suure väljakutse vastu võtsime. Ega me keegi teadnud, et nii palju tööd ja vaeva läheb, et märk ellu äratada. Aga ei kahetse ka! Näeme esimesi signaale, et Maratil oleks potentsiaali Eestis müüa mõnisada tuhat toodet.

Mis on Maratis nüüd teisiti kui vanasti?

Kui alustasime, olid ainsad alles jäänud kliendid need, kes Marati ajalugu mäletasid ja ostsid kindlaid asju – maikasid ja sooja pesu. Tootearendust polnud ju aastaid tehtud! Poes oli toote keskmine müügihind alla kuue euro.

Nüüd teeme peamiselt noortele, moeteadlikumale tarbijale. Puuvillane pesupüks ja maika on alles, kuid need pole enam hitid.

Mis on praegu peamised hitid?

Üritame keskenduda koduriietele ja mugavatele rõivastele – pusad, dressid, hommikumantlid, T-särgid. Need on tooted, mida meie juurde otsima tullakse.

Pakume palju ka igasugu aksessuaare ja arvestatav osa müüki tuleb siiani pesutoodetest.

Mis inimestele väga meeldib, on meie sametkangast rõivad. Hästi kehasõbralikust Usbekistani puuvillast pehmed dressid ja hommikumantlid – neid oleme küll väga edukalt, tuhandeid tükke müünud.

Oleme aru saanud, et edu tuleb seal, kus saavad kokku väike nostalgiamoment, hinnaeelis, naturaalne koostis ja hästi kantav disain.

Kriis peaks olema vesi teie veskile, inimesed töötavad kodus, otsivad just midagi mugavat, esindusrõivaid enam väga vaja polegi?

Eks teoorias võiks nii olla küll, väljas käimise riietust läheb vähem vaja. Sangari kogemuse pealt kõrval näen selgelt, et kui inimene töötab kodukontoris, siis triiksärki läheb vähem. Aga lõpptulemus on paraku ikkagi see, et kui majanduse olukord on närviline, siis tarbimine jahtub. Kui inimestel ostusoovi pole, ei saa ka kodurõivaste müüki väga suur edu saata.