Kohutav reis: avalik rööv ja kriminaalist prints

Graffitirikas ümbrus FOTO: Nele Talussaar

Seksikas taustapilt pole mõrv

Korraga hakkab juhtuma! Esmalt toob üks noormees tagasi käekoti. Seesama, kes tantsuplatsil mul otse kuklas rabeles. Käekott on tühi. Möödub pool tundi. Keegi on tualettruumist «leidnud» mobiili. «Kas see on sinu telefon?» küsib politseinik ja aktiveerib taustapildi, millel bikiinides Kristina basseiniserval istub. Veidi piinlik on ja ma ei suuda seda varjata. Politseinikud aga muigavad ja annavad mõista, et seksikas taustapilt pole küll mingi mure.

Veel tund. Politseinik toob nattipidi kohale kuti, kes joogi mulle kaela ajas. See mees olla linnas juba kõige kaugemale lipata jõudnud. Tema käes on minu rahakott. Kaardid sees, raha kadunud. Siis tuleb järgmine tabatud pätt ID-kaardiga. Viimasena saan tagasi kogu kaasas olnud sularaha, sendi pealt. Viimane jõuguliige ulatab selle mulle ülima aupaklikkusega nagu kuningapoeg, kes palub printsessi kätt. Muidugi ma pole ta peale kuri, seda enam, et asi ju lahenes.

Olen totaalses hämmingus. Kas tõesti on võimalik, et rööv ööklubis nii õnnelikult lõppeb? Küsin politseinikelt, kas peaks veel kuskile alla kirjutama või tohin nüüd minna. Kõik on korras. Minust saab kõndiv, ülevoolav tänutunne. Kallistan pikalt ja tuliselt kõiki politseinikke ja turvamehi. Ütlen, et olen Eesti ajakirjanik ja kunagi hiljem, mis sest et ma ennast sellega kompromiteerin, kirjutan ma nende kangelastegudest veel loo.

Üks politseinik pakub selle peale lahkelt, et võib mu koju saata. Hakkab juba valgeks minema, tunnen seda linnaosa, pole vaja.

Meie odav öömaja ei paiknenud just kõige peenemas linnaosas. FOTO: Kristina Herodes

Meie odav öömaja pole just peenes linnajaos. Tänavad on õnneks tühjad ja vaiksed, lippan tennistes kergel sammul kodu poole. Ühel tänavanurgal kuulen juba lärmist ära, et takistus on teel. Salgake jommis meesterahvaid ei arva sugugi, et neil võõra plikaga tegemist poleks, otse vastupidi. Tähelepanu on ühemõtteliselt agressiivne.

Korraga astub ligi üks vastassuunast saabunud mees. «Ma kaitsen sind, saadan su koju.» Hakkame tempokalt astuma ja kuna kitsaid tänavaid on seal igatpidi risti-rästi, on mul varsti koordinaadid segi. Kamp jõlgub ikka veel sabas. Siis teatab äsja kohatud kodanik teistele, et on mu kallim. See sobib, tülitajad taanduvad. «Ühest kohast pean veel läbi käima, ainult korraks, ok?» Silmitsen oma teejuhti. Ta on kõike muud kui usaldusväärse välimusega. Tõtt-öelda pesuehtsa päti moodi. Aga tosin pätti on veel halvem valik. Naeratan ja noogutan.

Barceola on tihedalt täis pikitud imelist arhitektuuri, häid maitseid ja elamusi. Kuid viimaseid saab ülearu muretuks muutunud turist suurlinnale kohaselt igas varjundis, nii helgemaid kui süngemaid. FOTO: Nele Talussaar

Kriminaalne muinasjutuprints

Ta haagib end mu küünarvarde ning peagi siseneme suurest, otse tänavale avanevast uksest. Leian end hämarast suitsusest toast, kastidel pikutab ja istub hulk minu teejuhi masti mehi, laual on hunnik rahakotte. Olen maandunud keset taskuvaraste staapi! Keegi juba hõikab midagi nilbet, paar võimukama olekuga isandat loivab lähemale. Nad ei tea, et ma saan nende jutust aru, teen näo, nagu ei saaks. No on mul aga annet – vihma käest räästa alla! Nii palju idiootseid juhtumisi ühe õhtuga ei ole lihtsalt võimalik!

«Küll mul veab, et ma sinuga koos olen. Et sa mind päästma tulid, aitäh sulle,» krahman tüübil käest, kes mind siia lõksu meelitas. Näen tema näol selgesti hea ja kurja mina võitlust – nagu filmis! Jõugukaaslased tunnustavad teda saagi eest, aga teisalt oleks tal kordki elus võimalus end kangelasena tunda. No kurat, mõlemat tahaks. Mul on hirm. Uks on lukus. See kutt on ainus võti välja saada.

Sõber-taskuvaras pole ilmselgelt ülearu kirgas kriit, mõttetegevus võtab tal omajagu aega. Viimaks ta nägu selgineb ja prints valgel hobusel jääb peale. Puterdab tõtakalt teistele, et ei-ei-ei, see tüdruk on päriselt tema sõbranna, ja kupatab mind kiiruga uksest välja.

Barcelona hommikupäike on vahepeal kõik tänavad üle ujutanud. Printsiks ülendatud pätt viibki mind galantselt soovitud aadressile, ootab truu valvurina kõrval, kuni üks mu sõbrannadest ärkab ja avama tuleb. Tänan teda soojalt.

Kui kogu see seiklus kokku võtta, siis tõesti – kohtasin sel ööl tulikuumas Barcelonas terve rügemendi jagu päästehimulisi kuningapoegi, tänu kellele sain kõik röövitu tagasi ja olen ise endiselt terve ja elus.

Kui järgmisel päeval sõbrannadele juhtunust räägin, naeravad nad lakkamatult. Tegelikult saame kõik väga hästi aru, et asi oli naljast kaugel. Täie tervise juures oleva minu asemel võiks seal seista ka paljaks röövitud või kuritarvitatud sõbranna. Või ka üldse mitte kedagi... Kõige paremini säästab jaburatest juhtumistest see, kui lennukid ei lenda ja reisima ei saa. Nii et olgem kaitsva olukorra üle rõõmsad!