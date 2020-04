Juhan Särgava: maa ei anna magades

Tellijale

Põllumajandus on tööjõumahukas. Innovatsioon on küll jõudnud siiagi ning kaugel pole aeg, mil traktor ilma traktoristita künnab ja külvab. Kuid täna veel mitte! Praegu on töökätel põllumajanduses oluline roll ning seda tööd tuleb sageli teha vihma ja tuulega. Ei ole nii, et olen täna veidi nohune ja tööle ei lähe, istun kodukontoris. Loom ja põld nõuavad tegusat hoolt, enesetundest sõltumata. Iga päev ja kogu aeg! Iga elektri- ja veekatkestusega vaatavad sajad loomad lootusega peremehe poole – nad teavad, et nii ei saa kesta pikalt, veel vähem igavesti. Kuhu aga vaatab peremees, kui talle on selgeks saanud, et nädala või kahe pärast pole enam kedagi, kes lüpsikorda jätkab – kas valitsejate poole?