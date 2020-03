Marge Reinap: võrrand mitme tundmatuga

Kaks kuud on möödas 30. jaanuarist, kui Maailma Terviseorganisatsiooni WHO peadirektor dr Tedros Adhanom Ghebreyesus andis WHO erikomitee otsusele tuginedes kõige kõrgema hädaolukorra – rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukorra hoiatuse.

Hädaolukorra väljakuulutamise kolm põhitingimust olid täidetud: 1) tegemist on erakorralise haiguspuhanguga, mis 2) võib levida teistesse riikidesse ja nende elanikkonda ohustada ning 3) millele reageerimine võib vajada rahvusvahelist koordineerimist.

Rahvusvahelise tähtsusega rahvatervise hädaolukord tähendab tihedat koordineerimist ja koostööd ning suuremat ülemaailmset solidaarsust. Hädaolukord käivitab mitmeid protsesse nii rahvusvahelisel tasandil kui ka riikides: kaasatakse eksperte ja rahvusvahelise abi võrgustikke, et viirusepuhangut maailmas tõkestada. Samuti pakutakse tuge nii puhanguks valmistumisel kui ka sellele reageerimisel.

Kui hädaolukord seda kõike võimaldab, siis miks kuulutati välja pandeemia? Selle otsuse tingis põhjalik analüüs viiruse ärevaks tegevalt kiirest levikust väljaspool Hiinat eelneva kahe nädala jooksul. Otsust ajendas ka viiruse koormav mõju tervisesüsteemile. Pandeemia väljakuulutamine ei mõjutanud ega muutnud kuidagi WHO ohuhinnanguid ega soovitusi.

Viiruse avastamisest on möödunud liiga vähe aega, et sellest kõike teada. Olukord on meile kõigile uus ja muutub väga kiirelt. Hädaolukorras ei ole aega oodata, et saaks otsuseid teha piisava informatsiooni põhjal. Otsuseid teha aga tuleb, samuti soovitusi anda, sest otsustamatus on kõige suurem oht. Otsustada tuleb piiratud, kuid sel hetkel parima olemasoleva info põhjal.

WHO selge soovitus kõikidele riikidele on algusest peale olnud, et pandeemia ennetamiseks ja sellest jagusaamiseks tuleb leida üles ja isoleerida viirusekandjad, sest vaenlasega pimesi võidelda ei saa. Selleks tuleb võtta proovid kõigilt nakkuskahtlusega Covid-19 sümptomitega inimestelt, nende kontaktid kindlaks teha ja teistest isoleerida. See oleks parim lahendus, aga samas teame väga hästi, et nii paljudes riikides kui ka maailmas tervikuna on suur puudujääk testidest ja diagnostikavahenditest, rääkimata enesekaitsevahenditest. Sellisel juhul tuleb kindlasti testida riskigruppe ja eesliinil olevaid töötajaid. Eesti pingutab nagu teisedki riigid selle nimel, et testimisvõimekust suurendada. WHO teeb rahvusvahelisel tasandil koos partneritega pingutusi, et diagnostikavahendite kättesaadavust ja tarneahelate toimivust parandada.

Ilmselt on ka selle artikli kirjutamise ja lugemise ajal tulnud uut tõendatud infot viiruse, selle leviku ja põhjustatud haiguse, ravi ning meetmete kohta. Selle info põhjal uuendatakse rahvusvahelisi ja riiklikke soovitusi, kohandatakse otsuseid ja strateegiaid. See on loomulik ja nii peabki olema. Paraku pole aga kogu info õige, täpne ega jagatud õigetel eesmärkidel. Seda nimetatakse infodeemiaks – kontekstist välja võetud info on läinud ringlema.