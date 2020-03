Marit Alaväli: eriolukord elavdas tööjõu liikumist

Tellijale

Tööjõuturg jaguneb praegu üldjoontes kaheks: on valdkonnad, kus on vajadus saata inimesed sundpuhkustele või koondada (toitlustus, turism, majutus jne), ja teises äärmuses on ettevõtlusharud, kus toimub massiline värbamine (kaubandus, komplekteerimine, kulleriteenused). Positiivsed näited on meie jaekaubandusettevõtted, kes aktiivselt teistest valdkondadest pärit töötajatele kriisiolukorras alternatiivset tööd pakuvad. Paljud ettevõtted sõltuvad hooajalisest tööjõust (põllumajandus, joogi- ja toiduainetööstus jpm), mille lisavajadus on ennustatav, ning praegune aktiivne varutöötajate andmebaaside koostamine säästaks ettevõtetele vajalikku raha ja ressurssi.

Kui varem pole ettevõtjad kandidaatide andmebaasi loomist kuigi tõsiselt võtnud või on see teatud valdkondades lausa võimatu tundunud, siis praegune aeg on ideaalne võimalus luua reservkandidaatide andmebaasid tuleviku tarbeks. Varukandidaatide andmebaasi eelis on asjaolu, et töökuulutuste avaldamisele ei kulu aega ega raha, iga kandidaadi kohta on juba olemas personaalne tagasiside ja info, mis võimaldab kiirelt otsustada tema sobivuse üle uuele ametikohale.