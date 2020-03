Erkki Bahovski: mis tuleb kriisist kaasa?

Tellijale

Sestap on eestlastel kogemus kohanemisega ja arusaam, et vanasse maailma naasmine on võimatu. Selle kogemuse peaksime kaasa võtma ka koroonakriisist väljatulekul. Ajaviiv on ehk lühem kui Nõukogude okupatsiooni puhul, kuid oluline on just mõistmine, et täielikku tagasipöördumist endise elu juurde ei tule.