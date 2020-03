Apteegireform ületas (vahe)finiši suurema kärata

Tellijale

Viis aastat tagasi otsustatud apteegireformi üleminekuaeg läks lukku täna. Enamik Eesti apteekidest viidi nõuetega vastavusse, kuid mitme apteegi saatuse otsustamine jäi ka viimasele hetkele. «Praegu ma veel ei tea, kas saan jätkata,» tunnistas Kohtla-Järve Oru apteegi proviisorist juht Irina Švedova mõni päev tagasi. «Apteegis peab olema assistendi tuba, selles on probleem, seetõttu ei vasta Oru apteek reeglitele,» selgitas ta, oodates parasjagu ravimiameti vastust. Proviisoromandi nõudele tema apteek aga vastab. «Kuna Orus on vanem elanikkond ja nad on harjunud selle apteegiga ja neil on keeruline sõita bussiga, loodan, et mu apteek jääb alles,» sõnas Švedova.